Vambola Paavo | Miks rahvuslik Nordica on kui lennuvõimetu lind ega taha vedada eestlasi?

Tallinnast ei lennata suurt kusagile. Riik opereerib laevade, rongide ja lennukitega, mis ei peaks olema üldse tema ülesanne. Lendamine on eraettevõtja pärusmaa nagu enamuses riikides. Täna on meil riiklik lennufirma, aga see ei lenda, tegemist on piltlikult lennuvõimetu linnuga. Nordica opereerib hoopis välismaal, sellest meile otsest tulu pole ja ühendused Tallinnast ei parane.