OTSEBLOGI | Hiina president kohtub täna Moskvas Putiniga

Wagneri palgasõdurite grupeeringu juhi Jevgeni Prigožini väide, et Venemaa peab varuma laskemoona Ukraina peatseteks vasturünnakuteks, on tõenäoliselt püüd õigustada tema armee ebaõnnestumisi Bahmuti ümber, teatas Sõjauuringute Instituut.

Venemaa uurimiskomitee juht Aleksandr Bastrõkin ütles, et andis korralduse anda õiguslik hinnang Saksa ministri avaldusele, et Putin vahistatakse, kui ta Saksamaale läheb.

Suurbritannia kaitseministeeriumi viimases luureraportis kirjutatakse, et Vene väed on Zaporižžja ja teiste märgiliste sihtmärkide vallutamise osas tõenäoliselt alla andnud, kuna oblasti okupeeritud osa kontrollivad võimud teatasid, et ajutiselt saab olema pealinnaks Melitopol ja mitte kordagi venelaste kontrolli all olnud Zaporižžja linn.