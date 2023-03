LIHTRAHVA ARVUSTUSED „MACBETHILE“: „Sain aru, et mul tuleb siin saalis surra, et mitte etendust ära rikkuda“, „See on nõia, mitte Macbethi lugu“ ja „Võimas!“

Semperi, Ojasoo ja Eltsi suurprojekt „Macbeth“ esietendus Estonia majas vaid kahe kuu eest, kuid on praeguseks oma värsid esitanud – kuni oktoobrikuuni, mil etendus uuesti lavale tuleb. Tegu on viimase aja tõelise kultusteosega. Küsisime kuuelt mitte just igapäevaselt teatrisse sattuvalt inimeselt, mida nad seda vaadates kogesid. * Ettevaatust, järgnev sisaldab viiteid näidendi sisule!