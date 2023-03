RAHAMAITSE SUUS: viis eurot hommikujoogi eest – ja silm ka ei pilgu?!

Kadri meenutab, et hommikul koosolekule suundudes krabas ta Tallinnas ühest Balti jaama turu kohvikust kaerapiimaga latte, mille hind oli 4,5 eurot. Korraks tuli meelde, et alles oli hind kolm eurot. „Mõtlesin, et ma tahtsin seda kohvi, aga vist oli natuke kallis,“ sõnab Kadri. Kohviku uksel kuulis ta nii inglis-, vene- kui hiinakeelset juttu. Ka barista möönis, et rahvast on kogu aeg palju ning isegi talvel ei olnud vaikne.