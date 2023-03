PUTUKAD IGAPÄEVATOIDUKS? Inimestele söögiks kõlbab paar tuhat liiki. „Kui ei tunne ega ole kindel, ära söö!“

Eesti toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp ütleb, et teadlaste arvutuste kohaselt on aastaks 2050 maailma rahvaarv kasvanud 9,6 miljardi inimeseni. „Kõik need inimesed vajavad süüa. Põhimõtteliselt ühe tulevikutoiduna on juba aastakümneid tagasi pakutud putukaid kui mineraali- ja valguallikaid. ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon on teatanud, et tõugud ja putukad oleks kõige keskkonnasõbralikum viis tohututes kogustes toidu tootmiseks ja põllumajanduse keskkonnakoormuse vähendamiseks. Kui vaid inimesed suudaksid need omaks võtta,“ ütleb Potisepp.