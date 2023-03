KÕRINI! Talibani võitlejad ei viitsi enam kaheksa tundi päevas kontoris tööl käia. Probleeme valmistab ka internetisõltuvus

Pikema mäluga lugejad veel ehk mäletavad, kuidas Talibani võitlejad 2021. aasta augustis Kabuli jõudsid. USA vägede piinliku taandumise järel kulus neil terve Afganistani vallutamiseks kõigest 10 päeva. Äärmuslased isegi ei oodanud nii kiiret seljavõitu.

Toona vallutasid välismeedia kentsakad videod, kus taliibid tutvusid 21. sajandi maailmaga. Kalašnikovidega pühasõdalased sõitsid lõbustuspargis põrkeautodega. „Ratsutasid“ peamiselt alla 10aastastele tüdrukutele mõeldud hobustega karusellil. Eriti keeruliseks leiutiseks osutus aga batuut – seda vaatasid nad lihtsalt mokk töllakil. Kuidas seal hüpata, jäi taliibidele arusaamatuks.

Lõbu aga kauaks ei jätkunud. Isegi islamistid said aru, et 40 miljoni elanikuga riiki lihtsalt Allahi hoolde jätta ei saa. Seda tuleb ikka päriselt valitseda. Kuidagi peab toimima dokumentide väljastamine, eri lubade andmine, välissuhtlus, korrakaitse ja palju muud. Taliibid avastasid enda suureks üllatuseks, et see kõik on jube tüütu. Iroonilisel kombel paistab, et kaheksatunnised tööpäevad kontoris said hakkama sellega, millega USA ja liitlasväed hätta jäid: need hävitavad vaikselt Talibani, selgub mittetulundusühingu Afghanistan Analysts Network viimasest raportist, mille tarbeks intervjueeriti viit taliibi.