KASUTUD SKEEMID JA VILEPUHUMISED: Pärnu veekeskuses ohjeldatakse keelatud vettehüppeid uuel moel

Pärnu veekeskuse meeskond on nädalatagusest traagilisest õnnetusest teinud omad järeldused. Üle nelja meetri sügavust hüppebasseini äärt ümbritseb nüüd rivi ohutustorbikuid, et varasemast veelgi selgemalt anda märku, et vette ei tohi hüpata, rääkimata kellegi lükkamisest.