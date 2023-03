GEORG MALVIUS | Parfüümide morbiidne lummus - mõnes kultuuris kasutati neid tapmiseks või ebameeldivate lõhnade varjamiseks

„Parfüümi“ keskmes on noormees nimega Jean-Baptiste Grenouille, kellel on iseäranis terav lõhnataju ja kelle kinnisideeks saab ideaalse lõhna loomine. Filmi on nimetatud mänguliseks, jälgiks, kauniks, häirivaks ja tugevaid tundeid tekitavaks. Alusteose võimalik inspiratsioon oli hispaanlasest mõrtsuka Manuel Blanco elu. Ta tappis mitu naist ja last, müüs nende riided maha ja tegi nende keharasvast seepi. Ma ei tea, kas mind lummab just selle filmi morbiidsus, kuid igal juhul on tegu võrratu linateosega. Parfüümikunstil on pikk ja rikkalik ajalugu, mis hõlmab paljusid tsivilisatsioone ja kultuure.