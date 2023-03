OTSEBLOGI | Venemaa kasutas Kramatorskis pargi ründamiseks kobarpomme. Hukkus vähemalt kaks inimest

Briti luure värske raport toob välja, et Venemaa riigiduuma muudab ajateenistuse seadust. Hetkel kehtiv seadus näeb ette, et 18-27-aastasena on mees ajateenistuse kohuslane, kuid uue seaduse järgi nihkuks see piir kolme aasta võrra. Ehk uus seadus näeks ette, et ajateenistuse kohuslane on 21-30aastane mees.