Alari Kivisaare vastase petitsiooni loojal tuleb lisaks hüvitisele avaldada vabandav tekst

2020. aastal lõi Katrina Indiana, kodanikunimega Katrina Raiend, Alari Kivisaare vastase petitsiooni, kui kuulajaid ärritas toona Sky Plusi hommikuprogrammis USA massirahutusi kommenteerinud saatejuhtide Alari Kivisaare, Kristjan Hirmo ja Maris Järva sõnakasutus. „Kas mustanahalise näol oli tegemist mingisuguse pätiga, ma ei ole süvenenud,“ küsis Kivisaar eetris. Kivisaar pöördus kohtusse. Harju maakohus mõistis Raiendilt Kivisaare kasuks mittevaralise kahju eest välja 3000 euro suuruse hüvitise. Raiend vaidlustas otsuse Tallinna ringkonnakohtus. Raiendi esindaja vandeadvokaat Meris Velling on Õhtulehele öelnud, et Tallinna ringkonnakohtu hinnangul olid Kivisaare väljaütlemised petitsioonis viidatud Sky Plusi hommikuprogrammides olnud rassistlikud ja šovinistlikud, küll pidas ringkonnakohus petitsiooni puuduseks selles sisalduvat lauset, mis oli sõnastatud järgmiselt: „Kivisaar väitis, et vägistajal võis olla õigus, „kui naiste privaatsed piirkonnad on „laienenud“, siis liiguvad nende jalad kiiremini“.“ Ringkonnakohtu hinnangul oli tegu tsitaadiga, mida Kivisaar sellises sõnastuses 2014. aastal toimunud Sky Plusi „Hommikuprogrammis“ Uganda jooksukoondises toimunud vägistamisjuhtumit kommenteerides ei öelnud, vahendas Velling. Kohus kohustas vastava lause petitsioonist eemaldama ja hüvitama Kivisaarele mittevaralise kahju summas 2000 eurot. Raiend ja tema esindaja pöördusid riigikohtusse. Sel esmaspäeval ei võtnud riigikohus Kivisaare ja Raiendi kaebusi arutusele, mistõttu on jõustunud Tallinna ringkonnakohtu otsus. Raiend peab Kivisaarele mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise eest ning menetluskulude katteks maksma 4237,57 eurot. Tallinna ringkonnakohtu otsusega tuleb avaldada hiljemalt kohtuotsuse jõustumisest järgmisel tööpäeval www.change.org teade valeväidete ümber lükkamisest ja hoida seda avalikkusele kättesaadavana vähemalt 60 päeva.