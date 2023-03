Pärnus kogutakse raha, et erivajadustega inimesed pääseksid randa ujuma

Pärnu Lahe Rotary klubi projektiga „Erivajadustele avatud Pärnu rand“ loodetakse saavutada, et vette pääseb ka inimene, kes on ratastoolis.

„Me soovime anda võimaluse liikumispuudega inimestele pääseda Pärnu randa ujuma. Ka vaegnägijatele on sama mõte, see projekt on kasvanud,“ lausus Pärnu Lahe Rotary klubi asutajapresident Esta Tamm.

„Me otsisime projekti ja selle projekti me saime Monika Siruli ühest lausest, kus ta ütles, et tema lapsepõlveunistus on saada Pärnus merevette. Ta on liikumispuudega inimene, lapsest saati olnud. Ja see väikene lause kõnetas meid,“ selgitas Pärnu Lahe Rotary klubi president Liina Markson.