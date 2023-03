Transpordiamet uurib autos toimunud gaasiplahvatust

Toona said päästjad väljakutse Tallinna–Tartu maanteele Alexela tankla lähedale, kus oli plahvatanud Seati CNG gaasiballoon. Üks balloonidest oli lennanud autost umbes 300 meetri kaugusele, teise ühendasid päästjad sündmuskohal lahti. Plahvatuse ajal oli juht sõidukis üksi ja ta ei saanud õnneks kannatada. Plahvatuse tagajärjel said kergemaid kahjustusi ka mõned lähedal olnud autod.

Transpordiamet hakkas juhtunut uurima, et selgitada välja plahvatuse põhjustanud asjaolud. „Hetkel uurimine käib. Hetkeseisuga saab välistada tanklapoolsed tankimisega seotud vead,“ selgitas transpordiameti kommunikatsiooni- ja turundusosakonna juhataja Kai Simson Õhtulehele. „Tankla töötas korrektselt, see tähendab tankimisel jäid rõhud lubatud piirväärtustesse.“