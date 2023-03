SÕJAKOKKUVÕTE | Prigožin kutsus Itaalia kaitseministrit m*nniks

Jevgeni Prigožini ihuarmee Wagner olevat Itaalia luure teatel riigi kaitseministri Guido Crosetto (pildil) eest välja käinud 15 miljonit dollarit pearaha. Crosetto süüdistab just Wagnerit migrandisurve kunstlikus korraldamises ehk selles, et Itaaliasse on korraga hakanud Aafrikast senisest mitu korda rohkem inimesi suunduma, kirjutab Euractiv. Wagnerit on süüdistatud nii Malis, Liibüas kui ka Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsemises. Välisminister Antonio Tajani sekundeeris, öeldes, et migrantide laine näib tulevat just neilt aladelt, mida kontrollib Wagner. Prigožin vastas süüdistustele ropendades, kutsudes Crosettot m*nniks. Pea kahemeetrine mehemürakas Crosetto pole seni soovinud oma valvemeeskonda suurendada. Palgamõrva tellimisest kirjutanud Itaalia ajaleht Il Foglio vahendas ka Itaalia luureametnike sõnu, mille kohaselt ulatub „tellimisahel“ Moskvast Rooma ning et Wagneril on Euroopas kaks rakukest, üks neist liigub Serbia ja Albaania vahel. Teine aga tegutsevat Baltikumis ja baseerub Eestis.