Eriasjade prokurör: elatustase on üha tõusnud, mistõttu ollakse valmis narkootikumide eest rohkem maksma

Eestis on viimase aasta jooksul vahele võetud mitu suurt narkolaadungit, millest viimane sisaldas suisa 100 kilo amfetamiini! Kas tõesti on uus trend Eesti kaudu vedada tulirelvi ja narkootikume? Kuigi mõningane transiit läbi Eesti on alati olnud, siis viimasel ajal on see muutunud intensiivsemaks, tõdeb Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.