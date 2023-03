Vabariigi valimiskomisjoni ei veennud EKRE põhjendused kaebetähtaja ennistamiseks

Vabariigi valimiskomisjon otsustas jätta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebuse läbi vaatamata, kuna see on esitatud kaebetähtaega ületades. Komisjon lisas, et tähtaja lugemine ei ole sõltuv toimingust teadasaamisest. Sellise korralduse eesmärk on veenduda valimistulemuste õiguspärasuses mõistliku aja piires, et uus riigikogu koosseis saaks kokku tulla.