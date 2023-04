KANNAPÖÖRE | Ehtekunstnik Marita istus uuesti koolipinki: „Eitasin kaua oma lapsepõlveunistust.“

„Eitasin kaua oma lapsepõlveunistust,“ tõdeb Marita Lumi. Teda saatis keskkooli lõpus hirm, et ta pole meditsiiniõpinguteks piisav. Eesti kunstiakadeemias ehtekunstnikuks õppinud naine valmistab oma Tallinna stuudios praegugi nädalavahetustel tellimustöid. Nädala sees aga istub Tartus koolipingis ja õpib hambaarstiks. Marita on veendunud, et kunstimaailmas õppis ta julgust hakkama saada. Kuigi ta jõudis kunstiõpingutes magistrikraadini, ei karda ta avada täiesti uusi uksi.