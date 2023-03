ENNEOLEMATUD PILDID! 21. sajandi Mustamäel tehti männiokstest ehitusloata onn

Lõppeva töönädala keskel helistas keskkonnaametisse murelik linnakodanik, kes märkas, et Tallinnas Mustamäel on parkmetsa tehtud okstest onn. „Selleks on ühelt männilt väga palju oksi raiutud ja ilus puu rikutud,“ kurjustas kodanik. Midagi sellist ei tohi tõepoolest niisama teha, selleks on vaja luba linnaosa valitsejatelt.