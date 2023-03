IMEVETIKAS SPIRULINA: langetab kaalu, turgutab tervist ja võitleb isegi vähiga

Spirulina on väga kõrge toitainete sisaldusega, võimsate antioksüdantsete ja põletikuvastaste omadustega sinivetikate liik. Uuringud näitavad, et see võib parandada kolesterooli ja triglütseriidide taset, pärssida oksüdatsiooni, alandada vererõhku ja alandada tühja kõhuga veresuhkru taset. Mõned uuringud on koguni leidnud, et spirulinal on vähivastased omadused. Lisaks on spirulina tarbimine andnud häid tulemusi võitluses allergilise riniidi ja aneemiaga.