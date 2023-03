VILJAR VOOG | Öösel turvaliselt ja tasuta koju? Linnaisade arvates ilmvõimatu!

Meenub hetk sajandi algusest. Õhtu sai veedetud ühes vanalinna pubis, ilmselt vaadates mõnda jalgpallilahingut laias Euroopas. Kodutee oli toona bussiga „16“ ja nõnda seadsin sammud Vabaduse väljaku bussipeatusesse, mis asus toona täpselt samas kohas, kus praegugi ehk linnavalitsuse hoone vastas. Ainult et buss vuhises minust mööda. Alles siis tuli mulle meelde toonaste linnaisade geniaalne plaan – pimeduse saabudes vahetas peatus asukohta, sest nii olla turvalisem. Ja äkki toimus bussi sisenemine ka ainult esiuksest, ikka selsamal argumendil? Ega kõik detailid enam täpselt meeles olegi, sest tegu oli nii arutu süsteemiga, et kaua see ei kestnud.