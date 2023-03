Postiteenused lähevad kallimaks

Rahvusvaheliste tähtsaadetisena edastatavate postipakkide taskukohaste tasude tõus on ettepaneku kohaselt keskmiselt 39,1 protsenti.

Viimati muutusid universaalse postiteenuse tasud kolm aastat tagasi ning postisaadetiste kogused on viimastel aastatel olnud pidevas languses (2021 vs 2020 langes 17% ja 2020 vs 2019 langes 23%).