KAIDO SAARNIIT | Ööliinibuss on hea algatus, kuid see oleks maksumaksjale liiga kulukas ja sisaldab turvariske

Tallinna linna eelarves valikute tegemine on sageli keeruline ja emotsionaalne teema, kuna linnaeelarve ressursid on piiratud ja vajadused on mitmekesised. See tähendab, et linnavõimud peavad tegema raskeid otsuseid teadmisega, et alati ei jagu vahendeid kõikide väärt algatuste rahastamiseks. Nii võivad ühel hetkel kaalukaussidele sattuda koolibussile või uuele ööbussiliinile rahaliste vahendite leidmine.