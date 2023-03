KURB NÄDAL LOOMAAIAS: surid kaks kauaaegset asukat Lonni ja Kati

Esmaspäeval suri ägeda kõhukelme- ja munasarjapõletiku tagajärjel harikrokodill Lonni, kes elas Tallinna loomaaias alates 1972. aastast. Tema maost leiti maomahla toimel õhukeseks kulunud krooniaegseid münte, mis oma teravate servadega võisidki põletiku põhjustada. Müntide viskamine loomade basseinidesse ja aedikutesse on seal elavatele elukatele väga ohtlik.

Läinud aasta EAZA (Euroopa loomaaedade ja akvaariumide assotsiatsiooni) konverentsil oli just teemaks sagenenud metallileiud (mündid, telefoniakud jm) roomajate kõhus. Riia loomaaia omaaegne staar eakas alligaator suri samuti tõenäoliselt elu jooksul kõhtu kogunenud müntide põhjustatud tervisehädadesse.

Harikrokodill Vanamees on nüüd meie viimane loomaaiaasukas, kes on elanud Mäekalda tänaval paiknenud loomaaias. Ta saabus Tallinna Berlin Tierparkist 1972. aastal. Tema arvatav sünniaeg on 1963. Toona, kui väike Vanamees munast koorus, ei olnud arvepidamine veel nii täpne kui tänapäeval.