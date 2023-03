SÕJAKOKKUVÕTE | Poolakad tabasid terve Vene spioonide võrgustiku

USA Euroopas paiknevate vägede juhatus avaldas kaadrid teisipäevasest kokkupõrkest USA luuredrooni ja Venemaa hävitajate vahel Musta mere kohal. Vene ja USA kaitseminister ja sõjaväejuhid pidasid kolmapäeval telefonivestluse, et vahejuhtumit arutada. Sergei Šoigu ütles Lloyd Austinile, et droonilendude korraldamine Krimmi lähedal on provokatiivne ja võib viia eskalatsioonini. Moskva teatas ka, et üritab Musta mere kohal alla kukkunud USA luuredrooni rusud veest välja tulla. USA ametnikud aga teatasid selle peale, et rusud võivad olla nii sügaval, et nende leidmine on võimatu ja sel pole enam mingit luureväärtust.

Poola-Ukraina piiri lähedalt nabisid uurijad kinni kuus raudtee ligiduses ringi nuhkinud isikut, keda kahtlustatakse kavatsuses saboteerida Ukrainale saadetavat abi. Süüdistuse saab ilmselt veel kolm inimest, kes esimest kuut abistasid. Tegemist ei ole Poola kodanikega ning raudteeliinid olid nende erilise tähelepanu all. Poola raadiojaam RMF andis sel nädalal teada, et Rzeszow-Jasionka lennujaama (pildil) lähistel leidsid kaitsepolitsei töötajad kahtlaseid kaameraid. Tillukesest lennujaamast on saanud oluline sõlmpunkt Ukrainale saadetava rahvusvahelise abi jaoks, kus sagivad ringi näiteks Ameerika sõdurid, kes oma veokitega piirile sõidavad. Poolakate sõnul oli kinnipeetutel plaanis kinnitada transpordivahendite külge kaameraid, GPS-seadmeid ja muud elektroonikat. Lisaks olevat neile antud ülesanne teha propagandat, mis mõjuks halvasti Poola-Ukraina suhetele ning murendaks poolakate usku NATOsse, kirjutab BBC. President Andrzej Duda teatas aga hoopis, et riik saadab lähipäevil Ukrainale neli hävitajat MiG-29.