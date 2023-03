Juhtkiri | Renoveerida või nõukaaegne saast sootuks lammutada!

Euroopa Liidu plaan kümne aastaga renoveerida hõredad sooja ja tuult mittepidavad hooned energiasäästlikeks on pannud kõik asjaosalised kihama samamoodi nagu kümnend tagasi hõõglampidelt säästlikule led-tehnoloogiale üle minnes. Täna vaadates tundub tollane võitlus hõõglampide kaitseks naeruväärne, praegu on led-pirn standardiks ning nende hindki on kolinal kukkunud hõõglambiga samale tasemele, paljuski just tänu kõrgemalt peale sunnitud pöördele.