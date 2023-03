PEAVÕIT SELGEST TAEVAST! „Ma ei teadnudki, et osalesin loosis!”

Mees võib autost rõõmu tunda tõesti, sest on ainus pereliige, kel juhiload. „Ma olen terve elu mõelnud, kui müstiline see on, kui auto võidab inimene, kellel pole lubegi, aga nüüd olen ise see naljatilk,“ naerab Triin. „Elus ei ole juhuseid,“ lisab ta.

Kas lotovõit ka Triinut ennast motiveerib juhilube tegema, ta veel ei tea. „Sellest me räägime hiljem,“ naerab ta, ent lisab, et surve on siiski suur. „Kõik, kes on sellest võidust teadlikud, on öelnud, et see on elus uus verstapost, kuhu ma olen jõudnud. Et kui ma enne ei ole tahtnud lube teha, siis nüüd on see kohustus.“

Triinu perre kuulub lisaks abikaasale kaks teismelist poega. „Kui ema ise lube ei tee, saab ta siit ehk mõne aasta pärast uue autojuhi,“ viitab abikaasa poegade poole. „Suured mehed juba.“

„Praegu olen nagu kuninganna – hommikul viiakse, õhtul tuuakse. See on targa naise otsus, mitte laisa!” itsitab pereema vastu.

Sada beebit aastas

Kaks aastakümmet Ida-Tallinna Keskhaiglas ämmaemandana töötanud Triin laiskusega just hiilata ei saa. Kui palju uusi ilmakodanikke tema kaasabil ilmavalgust on näinud, ei oska ta öeldagi. Pakub, et poole aastaga tuleb neid kokku vähemalt samapalju, kui Coopi välja loositud autosid, ehk umbes poolsada.

Beebisid sünnib tema sõnul aga järjest vähem. „Üks asi on majanduslik olukord, teiseks praegune sõda. Inimesed kardavad – kuhu maailma sa neid lapsi tood? Teine trend on aga see, et paljud noored pigem arvavadki, et pole tarvis sellisel kujul perekonda luua. Perekond on näiteks hoopis see, kui omada loomi – kasse, koeri – ja oma elu elada,” räägib ta.