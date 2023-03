GALERII | Päästjad tutvustasid uut kaitseriietust ja verivärsket tulekustutus- ja päästeautot

Uut tüüpi päästeauto on klassikalisest põhiautost märgatavalt väiksem, suudab paremini kiirendada ning sellega on lihtsam manööverdada. See omakorda võimaldab päästeautol kiiremini sündmuskohale jõuda. Eriti hästi tuleb see eelis välja linnakeskkonnas, kus tänavad on kitsad ja manööverdamine keeruline.