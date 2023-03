VIDEO | „SEE LINN ON MINU!“ Mõrvar tuli kuriteopaigale tagasi ja vestles ülbelt politseinikega

Metcalfe võrdles Heckot püromaaniga, kes paneb asja põlema ja tuleb tagasi tuld vaatama, vahendas EssexLive. „Ta teadis, et põhjustas tragöödia, jõi end purju ja tuli tagasi, et näha kaasnevat kahju. See oli tema endine elukaaslane, keda ta tagasi tahtis, ja ta kujutas ette, et tuleb tagasi ja on abiks.“