KUIDAS SEE VÕIMALIK ON? Surmav spaaõnnetus paistis pealtnäha süütu vettelükkamisena

Noore tallinlase Kristjani surma asjaolud traagilises Pärnu spaaõnnetuses püsivad segased. Kuidas on võimalik basseinipervelt paarkümmend sentimeetrit allpool asuvasse vette kukkuda nii õnnetult, et sa silmapilk hiljem upud, ilma et oleksid end kuhugi vastu äragi löönud?