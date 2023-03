NOOR HOOLDAJA PANEB MAJA SÄRAMA! „Ta tekitab tunde, et me polegi nii haiged ja kehvad.“

Heatahtlikkusega on nagu lauluhäälega – see kas on või ei ole. Nõnda räägib peagi 90aastaseks saav Pilistvere hooldekodu elanik noorest hooldajast, kes maja eriliselt särama paneb. Hooldekodudele valmistab enim peavalu heade töötajate leidmine. Kuidas on see Pilistveres õnnestunud?