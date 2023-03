VIDEO | Riisalo: keskmine pension jõuab 700 euroni, see on viimase 15 aasta suurim tõus

Põhiline erinevus Eesti seisukohalt on selles, et Euroopa Parlament soovib iga üksiku maja energiaklassi tõstmist.

„Seega vastutus on justkui inimese peal. Aga Eesti seisukoht ja liikmesriikide kokkulepe oli see, et me peaks vaatama riigi hoonefondi tervikuna. Et energiaklass keskmiselt peaks olema näiteks D ja siis tuleb vastutus riigile, et saavutada keskmine energiatõhususe klass hoonete puhul,“ ütles Sikkut, et seda hakataksegi arutama. Ta avaldas lootust, et peale jääb liikmesriikide mõistlik kompromiss.

See on Sikkuti sõnul asja tehniline pool. Sisuliselt tähendab see seda, et Eestis on väga palju kodusid ja kortermaju, mis vajavad renoveerimist.

„Pärast renoveerimist on parem sisekliima, madalamad energiaarved ja nii edasi. Tegelikult me võiks liikuda kvartalipõhise rekonstrueerimise juurde, mis tähendab, et korrusmajade kvartalis saab korda ka sisehoov - mängualad, prügimajad, parkimisalad, elektrilaadimistaristu autode jaoks,“ sõnas Sikkut.

Sikkuti sõnul on see vajadus olemas niikuinii ja sinna tuleb suunata nii Euroopa struktuurivahendeid kui siseriiklikke eelarvevahendeid.

„Nii rahastamise mahu, tempo, ehitusvõtete puhul võib see tunduda üle jõu käiv ülesanne, aga tegelikult ei ole. Kõigi selliste suurte muutuste puhul me eeldame ka innovatsioonikomponenti ja Eesti on absoluutses esirinnas Euroopa korrusmajade tehaselise rekonstrueerimise osas. Meil on TalTechis teadlased, kes on Eesti jaoks sobivad lahendused välja töötanud, mida tuleb edasi arendada. See eesmärk on võimalik saavutada, mitte tehes asju nii, nagu me tegime kümme aastat tagasi. Tehagi neid uuel viisil ja töötades välja Eesti jaoks sobivad lahendused,“ jutustas Sikkut.

„Kõik see on väga õilis ja ilus, mida Riina Sikkut rääkis ja miks ei võikski olla kirjas inimestele eesmärk, et elada nagu Inglise kuningas Charles Windsori lossis,“ torkas välisminister Urmas Reinsalu. „Küsimus on selles, et see on täielik utoopia, et kümne aastaga 350 000 maja renoveeritakse... Kusjuures seda absurdi näitab see, et kuna elamufond on väga vana, siis osasid maju pole mõtetki renoveerida. Kujutada ette, et see maksab meil 15 miljardit eurot... Vahe on ju põhimõtteline, et kas see pannakse sunnina inimestele peale. Kellel raha on, see renoveerib ju niikuinii. See asi ei ole realistlik.“