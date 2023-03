Sumoliidu juhatusest välja arvatud Riho Rannikmaa ja Andres Jaadla pöördusid kohtusse

Läinud aastal kutsuti Eesti Sumoliidu üldkoosolekul tagasi kaks juhatuse liiget ja valiti juhatusse kaks uut liiget. „Endised juhatuse liikmed pole selle otsusega rahul ja andsid sisse hagi Eesti Sumoliidu vastu,“ selgitas Eesti Sumoliidu president Kaido Höövelson Õhtulehele. „Kahe juhatuse liikme tööga polnud paljud liikmesklubid rahul ja sellest ka see otsus nad tagasi kutsuda.“ Höövelson märkis, et üldkoosolekul oli kohal 23 liikmesklubist 15 ja nad kõik hääletasid salajasel hääletusel selle poolt, et kaks juhatuse liiget tuleb tagasi kutsuda. Nüüd arutab Viru maakohus Riho Rannikmaa ja Andres Jaadla hagi Eesti sumoliidu vastu , kus nad taotlevad üldkoosoleku otsuste kehtetuks tunnistamist.

Virumaa Teataja on kirjutanud kohtuasjast nii: „Mina saatsin sind Jaapanisse. Mina saatsin sind spordiinternaati. Jaapanis, mis sa tegid, müts maha selle eest. Aga see, mis sa peale seda oled teinud, on põlastusväärne,“ ütles spordiklubi Sakura treener Riho Rannikmaa Eesti Sumoliidu presidendile Kaido Höövelsonile. „Kas see on normaalne, et te viskate juhatusest Rahvusvahelise Sumoliidu juhatuse liikme ja Euroopa Sumoliidu peasekretäri sumoliidust välja?“ küsis Rannikmaa. Viru maakohtus on judo- ja sumotreeneril Riho Rannikmaal ka teine asi, kus teda prokuratuur süüdistab kehalises väärkohtlemises. Treeningul väidetavalt lapse löömise tõttu kohtu ette astuva Rannikmaa kaitsja vandeadvokaat Kristjan Tuul leiab, et süüdistus on tõendamata, Rannikmaa ei ole last rusikaga löönud ega soovinud kellelegi valu põhjustada.