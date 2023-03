Varro Vooglaid sai hüvitisenõudes lõpliku kohtuvõidu

Kahjunõuet on põhjendanud sellega, nagu oleks Varro Vooglaid ja Markus Järvi portaalis Objektiiv avaldatud käsitlustega kahjustanud Hartlebi ja Holmbergi mainet, esitades 2018. aasta detsembri alguses Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel aset leidnud intsidendiga nende kohta seonduvalt ebaõiged faktiväited ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Hagejaid on varasemalt nõudnud Vooglaiult ja Järvilt hüvitist. Kuna riigikohus otsustas 6. märtsil jätta menetlusse võtmata sakslasest politoloogi Florian Hartlebi ja tema elukaaslase Teele Holmbergi kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, on kohtuotsus jõustunud.

Ringkonnakohus küll muutis ja täiendas osaliselt maakohtu otsuse põhjendusi, kuid resolutsiooni osas lisati vaid otsus jätta rahuldamata Hartlebi ja Holmbergi viivisenõuded ning sellest tulenevalt muudeti resolutsiooni numeratsiooni. Seega jättis ringkonnakohus kehtima Harju maakohtu 30. novembril 2021 langetatud otsuse, millega ei rahuldatud Hartlebi hagi ei ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudes, mittevaralise kahju hüvitamise nõudes ega ka varalise kahju hüvitamise nõudes ning millega rahuldati vaid ühe väite ulatuses Holmbergi hagi andmete ümberlükkamise nõudes – osas, mis puudutas väidet, et Holmberg saatis oma last konflikti keskmest ära tooma kolleeg Kadri Napritson-Acuna.

Vooglaidi sõnul langetas kohus kokkuvõttes õiglase otsuse, lükates tagasi Hartlebi ja Holmbergi seisukoha, nagu olnuks lubamatu väita, et nad osalesid eelmiste riigikogu valimiste eelsel ajal toona mõlemad erakonda Eesti 200 kuuludes ettekavatsetud provokatsioonis. Vooglaid peab kohtu sisulise otsusega võrdväärselt oluliseks seda, et kohus lahendaks õiglaselt ka menetluskulude hüvitamise küsimuse. „Meie ei ole tahtnud selles pikas ja kurnavas menetluses osaleda, vaid oleme olnud sunnitud seda tegema. Olles saavutanud lõpuks täieliku võidu, eeldan seda, et kohus kohustab vastaspoolt hüvitama meie menetluskulud 100-protsendiliselt. Vastasel korral saame karistada hoolimata sellest, et meile peale surutud kohtuvaidluse võitsime,„ rääkis Vooglaid Õhtulehele. „ See omakorda tähendaks, et Eestis ei teostu õigluse ideaal, sest keegi ei peaks saama rahaliselt karistatud selle eest, et ta alusetult kohtusse kaevati. Tegelikult on tõsi ka see, et isegi, kui kohus kohustab hagejat meile menetluskulud hüvitama, saame rahalise kaotuse osaliseks nii ehk naa, kuna teatavasti elame hiiglasliku inflatsiooni tingimustes, mistõttu raha, mis on tulnud aastate jooksul sellele menetlusele kulutada, ei ole täna enam kaugeltki sama väärtusega. Õiglast lahendust taotledes peaks tegelikult sedagi arvesse võtma.“