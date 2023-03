Politsei ei tuvastanud Riigikogu valimistel toidujagamises häälteostmist

Võimalikud häälte ostmisega seotud juhtumid on aegkriitilised ja nendest tuleb esimesel võimalusel politseile teada anda, et saaks infot kontrollida ja vajadusel sekkuda. Varasematest aastatest on näiteid, kus kaebused võimaliku valimispettuse kohta jõuavad politseini alles pärast valimisi. Hiljem on selliseid tegusid väga keeruline kontrollida ja tõendada. Seekordsetel Riigikogu valimistel teatati politseile, et kandidaat jagab inimestele toidukraami. Tavapäraselt jagavad poliitikud inimestele meeneid oma valimiskampaania osana, varem on jagatud ka toitu, näiteks moosi, kala, kommi jne. See on lubatud, kui inimest ei survestata kingitu eest konkreetse kandidaadi poolt häält andma.