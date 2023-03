SÕJAKOKKUVÕTE | Ameeriklaste ja venelaste kokkupõrge

Vene hävitaja põrkas teisipäeva õhtul Musta mere kohal kokku USA luuredrooniga. MQ-9 Reaper droon (pildil) ja kaks Vene Su-27 hävitajat lendasid rahvusvaheliste vete kohal, kui üks Venemaa lennukitest lendas mehitamata drooni kohale ja kallas selle peale kütust. Lennuk tuli seejärel nii lähedale, et kahjustas Reaperi propellerit, mis on kinnitatud drooni tagaküljele. Propelleri kahjustus sundis USAd Reaperit Musta mere rahvusvahelistesse vetesse kukutama. The Economisti kaitseteemade toimetaja Shashank Joshi kommenteeris, et Vene sõjaväe kavatsus võis olla ameeriklaste drooni „hirmutada“. Kuid läks teisiti. USA sõjaväe hinnangul venelaste puhtast ebaprofessionaalsusest. Ameeriklased kinnitavad, et merre kukutatud droon ei ole venelaste kätte langenud.