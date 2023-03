„SEE POLE SIIANI TÄIELIKULT KOHALE JÕUDNUD!“ Euroopas reisinud noorpere langes varaste ohvriks, minema viidi terve autosuvila

Eesti pere langes Saksamaal varguse ohvriks. Kurikaelad viisid minema terve nende elamise ehk autosuvila, millega mööda Euroopat ringi vurati. „Ise võin mõelda, et sellega sõideti edasi Poola või Leetu, aga maailm on ikka suurem. See võidi viia kuhu iganes,“ kurvastab perepea Tauri Lillemaa.