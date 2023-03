Hasartmängu monopol Soomes ja uued tuuled

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et Soome hasartmängude turul on näha liikumist paremuse suunas, samal ajal on hetkeseis endiselt monopoli keskne. Seni, kuni poliitikud ei võta ühtset seisukohta, et riiklik monopol on oma aja ära elanud, tuleb reguleeritud vaba turgu veel pikalt oodata.