JUHTKIRI | Mida tugevam on kodaniku turvatunne, seda suurem on ka tema ustavus riigile. Seda tugevam on ka riik

Kuid lihtsale inimesele on temalt varastatud jalgratas, muruniiduk või Tarbeklaasi vaas paraku eksministri Mailis Repsi töölt koju tassitud kohvimasinast tähtsamad. See lõhub tema turvatunde. Juba sissemurdmise akt kui selline on inimhingele äärmiselt kurnav – keegi julges rünnata minu turvapaika. Kodu, mis on meie, Eesti inimestele nii oluline. Sellest tingitud haav hinges tahaks palsamit pätte otsustavalt taga ajava politsei näol. Juba praegu saab ta sageli bürokraatliku vastuse, et käib menetlus, mis paar kuud hiljem sageli sumbub, mistõttu inimene võib saada hinge terava musta okka oma riigi vastu. Kui selle asemel öeldakse naglalt, et kuna see on väike kuritegu, mis meid ei huvita, siis see okas muutub mürgiseks siiliks.