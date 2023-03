BEEBIKÕHUGA POSTITANTSU? VABALT! Treener Aveli üllatas kliente: „Nad ei saanud mitu kuud arugi, et olen lapseootel.“

Postitantsutrenniga alustamisel ei loe kogemused ega kaal, kinnitavad fännid. Aga kuidas sellega jätkata, kui jääd rasedaks? Võrus tegutsevad treenerid, neljalapseline Oksana ja pisitüdruku ema Aveli kinnitavad omaenda kogemuste järgi, et see on täiesti võimalik!