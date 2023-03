Kolesteroolitase on kõrgenenud, aga ravimeid võtta ei tahaks?

Kõigile on selge, et kõrgenenud kolesteroolitase on tervisele ohtlik ning võib põhjustada ateroskleroosi (veresoonte lupjumist), südamehaigusi, infarkti ja ajuinsulti. Samas on teada, et paljudele inimestele ei sobi kolesterooli alandavad retseptiravimid nende kõrvaltoimete tõttu. Allpool saad tutvuda arstide ja toitumisteadlaste soovitustega kolesteroolitaseme ohjamiseks.