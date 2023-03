VASTUKAJA | Sõnavõtud nagu „Tahad minna? Lähed!“ sülitavad kõikide nende peale, kelle tööks on vaimsete probleemide lahendamine

Peame ühiskonnana aina rohkem teadvustama, et vaimse tervisega seotud probleeme esineb tihemini kui kunagi varem, ning tegema vajalikud sammud ennetustööks ja lahenduste leidmiseks.

Sõnavõtud, mis saadavad välja sõnumeid nagu „Ei ole mõtet elust meeleheitlikult kinni hoida“, „Tahad minna? Lähed!“ ning et probleemidega lapsed on „pool-lödi olevus, kes terroriseerib kõiki teisi“ on sülitamine kõikide nende inimeste peale, kelle igapäevatööks ongi just nendesamade probleemide lahendamine.

Kui tegemist on pakilise murega, siis helista

Lasteabi: 11 6111 (24 t)

Ohvriabi telefon 11 6006 (24 t)

Hingehoiu telefon 11 6123 (24 t)

Eluliin: 655 8088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) iga päev 19–07.

Kiirabi: 112 (24 t)