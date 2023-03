FOTOD | Preemia massidesse: Tudengiesindus jagas auhinnana saadud raha lihtsalt laiali

„Tagumistega on täpselt nii nagu riigi toetussüsteemiga – jäävad kahjuks ilma. See oli meil alguses väga selgelt välja kuulutatud, et meil on raha kahesajale ja kuskilt kapist juurde võtta ei ole. Kahjuks nii on,“ ütleb Tartu ülikooli üliõpilasesinduse esimees Katariina Päts hetkel, mil veerand laiali jagatavast sularahast on leidnud juba uue omaniku.