128TUNNINE HÄÄLETUSMARATON: e-häälte logid paljastavad, kuidas inimene asus valimisrakenduses sobivat kandidaati otsima esmapäeva hommikul ning laupäeva õhtul leidis ja hääletas!

Õhtulehe kasutuses on e-hääletuse logid. Tegu on kahe Exceli tabeliga, kus ühes on 324 301 ja teises 313 514 kirjet. Ühes on kõik hääletamised, teises on aga korduvalt hääletamised välja praagitud. Kui neid kõrvutada, siis saab välja noppida ka välja praagitud korduvhääletanute hääled. Kuna logid on 4. märtsi seisuga, siis need 1329 inimest, kes käisid 5. märtsil paberil oma e-häält muutmas, praagiti välja alles valimiste õhtul.