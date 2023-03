MEENUTAB ALUSPESU? Jõusaalis poolpaljalt treenivad naised tekitavad kahetisi tundeid. Jõusaalifanatist noormees: „Mind ei häiri, tulin rauda rebima, mitte tüdrukuid vaatama!“

„Eks ikka satub jõusaali treenima mõni neiuke, kellel püksid jooksevad mööda poolt kanni. Noh, see jääb ikka silma. Naljakas on, et pärast ollakse ise veel pahane, kui pool jõusaali tema välkuvat tagumikku vaatab!“ naerab 32aastane jõusaalihunt Hanno. Kas napp riietus on jõusaalis ikka sobilik?