ÕL VIDEO | Võimuliit lubab ära lõpetada katuserahade jagamise. Seeder: miljardikärpe asemel räägitakse mõne miljoni kokkuhoiust

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles kommentaariks katuserahade jagamise lõpetamise kavatsuse kohta, et eristada tuleb erinevaid katuserahasid. „Kõnealune sõnum käib ilmselt nende kolme kuni viie miljoni euro kohta, mida on erakonnad jaganud riigikogus eelarveläbirääkimiste käigus, mis on olnud eelarveprotsessi kõige läbipaistvam osa ja mis on lubanud kõigil riigikogu saadikutel olenemata koalitsiooni või opositsiooni kuulumisest toetada regionaalseid organisatsioone või ühendusi. Need summad on alati olnud ajakirjanduse terava tähelepanu all, sest selle raha jagamine on toimunud avalikult. Teised katuserahad liiguvad ministeeriumide eelarvetes umbmääraste märksõnade nagu „tegevuskulud“ all. Nende suunamine on ainult koalitsiooni otsustada. Sealsed summad on kümneid kordi suuremad, aga nende kasutamine jääb enamasti avalikkusele saladuseks, sest eelarved on meelega jäetud ümmarguseks. Positiivseks erandiks selliste katuserahade paljastamisel oli sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe katse siseministeeriumi eelarvest jagada summasid väljaspoole enda valitsemisala. Sellisest rahast vaevalt loodav koalitsioon loobuda kavatseb, sest seda saab laiali jagada varjatult. Üldiselt näitab aga katuserahade teemade tõstatamine, et valitsuskõnelustel on puudu sisukusest – selle asemel et rääkida suurtest teemadest nagu plaanitavad kuni miljardi euroni ulatuvad kärped, presenteeritakse suure võiduna kokkuleppeid mõne miljoni euro suuruse mõjuga teemadel."