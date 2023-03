ÕL VIDEO | Mida plaanib uus võimuliit teha regionaalarengu heaks? Tsahkna: lõpetame ära katuserahade jagamise pulli!

Lauri Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraadid on väga rahul laua taga toimuva aruteluga. Regionaalarengule pühendati juba poolteist päeva, täpsustamist vajavaid asju on veel.

Läänemets ütles, et ebavõrdsus peab vähenema läbi töökohtade. See puudutab ka eurovahendite kasutamist, et need jõuaksid linnapiirkondadest rohkem välja.