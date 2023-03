GALERII JA VIDEO | Karis kohtumisel Saksamaa presidendiga: ilma teieta pole toimivat NATOt ega tugevat Euroopa Liitu

President Alar Karis ütles kohtumisel Saksamaa presidendi Frank-Walter Steinmeieriga, et Saksamaa ja Eesti kahepoolsed suhted liiguvad pärituules ning koos aidatakse ka Ukrainal võidelda agressori vastu. „Saksamaa on pühendunud Euroopa ühise julgeoleku tagamisele. Seda kinnitab ka meie tänane kohtumine,“ tõdes president Karis.

Eesti riigipea tänas Saksamaad panuse eest Balti õhuturbesse ning NATO idatiiva tugevdamisse. „Saksamaa kohalolek NATO idatiival on paljudele liitlastele eeskujuks,“ ütles president Karis. „Saksamaa olulisust Euroopa julgeoleku tagamisel ei ole võimalik üle hinnata. Neil on keskne roll NATO kollektiivkaitses, nii sõjaväljal kui kõigi vajalike otsuste juures.“

President Karise sõnul pole ilma Saksamaata toimivat NATOt ega ka tugevat Euroopa Liitu. „Saksamaa otsustavus ja julgus suunata Euroopa arengut ning tugev tahe panustada kollektiivkaitsesse on alustala, millele toetub rahu Euroopas,“ ütles Eesti riigipea. „Ohud Euroopa julgeolekule tähendavad, et suuremad kaitsekulutused on meie pikaajaline vajadus. Euroopa saab olla kaitstud ainult siis, kui panustame oma julgeolekusse ja järjekindlalt suurendame oma kaitse-eelarvet.“