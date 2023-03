Kaitsepolitsei EKRE avalduse osas uurimist ei alustanud

EKRE esitas kapole avalduse, milles palub uurida, kas EKRE-vastase inforünnaku taga võib olla Venemaa katse sekkuda Eesti poliitikasse eesmärgiga mõjutada valimistulemust. EKRE juhib avalduses tähelepanu, et infot, milles püütakse Eesti rahvuslikku erakonda vägisi siduda Vene režiimile lähedase oligarhi Jevgeni Prigožini juhitud Wagneri grupiga, võimendatakse meedias metoodilise järjekindlusega, teatas toona EKRE. Kaitsepolitseiamet teatas vastuses EKREle, et edastas avalduse seisukoha võtmiseks riigiprokuratuurile. Kirjas selgitatakse, et seni teadaolevate avalike andmete põhjal ei näe kapo põhjust hetkel iseseisvalt kriminaalmenetlust alustada ilma riigiprokuratuuri nõusolekuta, sest võimaliku kuriteokoosseisu tunnused on seniste andmete põhjal liiga üldised, teatasid Uued Uudised.