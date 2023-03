Linnavolinik ei vabanda endise ametniku Tomati-Talvoks nimetamise eest ja on valmis kohtuasjaks

Rüütelmaa sai tuntuks hüüdnime Tomati-Talvo järgi pärast seda, kui 2020. septembris kajastas „Laseri“ saade, kui liiklusohtlikesse olukordadesse satuvad Tallinnas ratturid. Rattateedele asetatud tomatid sõitsid autod laiaks nappide minutitega. Sander Andla kirjutas 2021. aasta sügisel Eesti Päevalehe arvamusartiklis kriitiliselt Tallinna linnaisadest ja nende mõttest tõsta vanalinnas parkimistasusid. Rüütelmaa lahkumisteate valguses tõi Andla välja, kuidas ta lootis, et sotside ja keskerakondlasete koalitsioonivalitsus toob Tallinnale midagi positiivset, kuid eksis: „Keskerakondliku ainuvõimu üheks sümboliks olnud Tomati-Talvo vaim elab Vabaduse Väljak 7 [Tallinna linnavalitsuse] majas endiselt edasi.“

Andla kinnitas Õhtulehele, et ei nõustu Rüütelmaa etteheidetega ja peab neid alusetuks . "Piiriületust ma oma artiklis ei näe. See ei sisalda ebaõigeid faktiväiteid ega põhjendamatuid väärtushinnanguid. Minu artikli sõnum oli, et autostumise vähendamiseks Tallinnas tuleks linnaruum planeerida ühistranspordi, jalgsi, jalg- või tõukerattaga liikumise osas selliseks, et see oleks tõsiseltvõetav alternatiiv autodele ning parkimistasude üüratu tõstmine seda eesmärki kindlasti ei teeni,” rääkis ta. „Artikli kontekstis on igati põhjendatud väljendi „Tomati-Talvo (vaim)“ kasutamine kui kujundlik viide puudulikule liiklusplaneerimisele (nagu nähtus ka Laseri saate eksperimendist, kust ilmnes, et ratturite ohutus ei ole tagatud). Seega kui on vaja vaielda, siis olen ka valmis seda tegema. Vabandamiseks ma põhjust ei näe."

2021. aasta juunikuust on Tomati-Talvo registreeritud kaubamärk, mis kuulub Rüütelmaale.Ketšupite kategooriasse registreeritud kaubamärki hakati taotlema kolm kuud varem.