Süüdi mõistetud Otepää endised vallajuhid taotlevad ringkonnakohtus õigeksmõistmist

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Toomas Koitmäe on varem öelnud, et Kaido Tamberg pani 2016. oktoobris Sangaste volikogule ette müüa valla enamusosalus Sangaste lossi haldavas osaühingus. Ostjaks oli MTÜ Sangaste Asundused. Väidetavalt võõrandati OÜ Sangaste Mõis vallale kahjuliku tehinguna. Prokuratuur süüdistab Tambergi umbes 750 000 euro suuruse kahju tekitamises. Tartu maakohus on mõistnud nii Tambergi kui Kajar Lepiku süüdi omastamises seoses Sangaste vallale kuuluva Raja kinnistuga, mis võõrandati MTÜ-le Sangaste Asundused hinnaga 58 000 eurot.Kinnistu turuväärtus oli vähemalt 123 000 eurot, on varem kirjutanud LõunaLeht.ee

Nüüdseks on Tambergi ja Lepiku kaitsjad vaidlustanud maakohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus, kes seda nüüd arutama hakkab. Tambergi kaitsja taotleb apellatsioonis maakohtu otsuse tühistamist Tambergi õigeks mõistmist. Sama taotleb ka Lepiku kaitsja. Prokurör Kairi Kaldoja taotleb apellatsioonis tühistada Tartu maakohtu otsus süüdistuse mahu vähendamises vallamaja remondi episoodis, süüdistatavatele Tamberg ja Lepik mõistetud karistuse kandmise viisis, menetluskulude osaliselt riigi kanda jätmises ja kannatanu nõuete läbi vaatamata ja rahuldamata jätmises. Prokurör taotleb teha uus otsus, millega lugeda süüdistatavate tegu vallamaja remondi episoodis tõendatuks mahus, milles on see kirjeldatud süüdistuses ja karistada Tambergi ja Lepikut vastavalt prokuröri maakohtus taotletud karistuse ja selle kandmise viisiga, s.o šokivangistusega 3 kuud, jättes ülejäänud karistuse tingimisi täitmisele pööramata, selgitas kohtu pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele. Prokurör taotleb jätta menetluskulud täies ulatuses süüdistatavate kanda ning vaadata läbi ja rahuldada kannatanu nõuded.