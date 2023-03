JUHTKIRI | Turvareeglid on mõeldud ohutuseks. Nannipunn on see, kes neid ei järgi

See pidi olema ainult väike veiderdus – vaevalt suutis möödunud nädalavahetusel Pärnus Tervise Paradiisis kaaslase sügavasse basseini tõuganud inimene muud mõelda. Ent sõber vajus nelja meetri sügavusele põhja ning jäi sinna mitmeks minutiks, enne kui keegi mõistis, et asi on naljast kaugel ja vaja oleks abi.